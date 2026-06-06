モデルやタレントとして活躍する佐藤栞里が６日までに自身のインスタグラムを更新し、俳優・賀来賢人とのツーショットを公開した。２人はＴＢＳ系日曜劇場「ＴＯＫＹＯＭＥＲ〜走る緊急救命室〜」で共演。佐藤は俳優・鈴木亮平が演じる主人公のスーパードクター喜多見幸太の妹・涼香を、賀来は医系技官・音羽尚を演じており、佐藤は「約５年ぶりに、賀来さんにお会いできました音羽先生〜！・・・ではもちろんないけれど