ABEMAエンタメの密着企画「NO MAKE」が、元WBC世界フライ級王者の内藤大助にインタビュー。2007年の世界戦で激突した因縁の相手・亀田大毅選手と、数年後に都内の飲食店で偶然再会した際のエピソードを聞いた。【映像】反則行為の瞬間（実際の様子）2007年7月にWBC世界フライ級王者の座についた内藤。同年10月、初めての防衛がかかった亀田大毅選手との対戦に挑んだ。日本中が注目した世界戦だったが、大毅選手が内藤選手を抱