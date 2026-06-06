タレントの鈴木奈々（37）が6日、自身のインスタグラムを更新。同じ事務所のタレントたちとの仲良しショットを公開した。「加藤綾菜ちゃんとマーティンとみんな事務所一緒だよー！めっちゃ仲良しです」とつづり、仲良しスリーショットを披露した。「嵐さんのラストライブは加藤綾菜ちゃんとうちで一緒に見ました！」と5月31日で活動を終了した嵐のラストライブの配信を綾菜とともに自宅で鑑賞したことを明かした。「私が