引っ越しの片づけ中、狭いスペースに収まった柴犬が、SNSで話題となっている。【映像】狭いスペースに収まっている様子（実際の映像）柴犬のぽちちゃん（9歳）は、お散歩が大好きで、1時間散歩しても「まだまだ！」という女の子。ただ、途中で疲れて歩けなくなってしまうことも…。そんな、ぽちちゃん、飼い主（@pochi0821nana）が引っ越しのために、部屋をキレイにしていたところ、台所の下のスペ