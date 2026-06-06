■怪談好きの濱田を超えるメンバー現る7人組グループ・WEST.の冠番組、ABCテレビ『リア突WEST.レボリューション』（毎週土曜深0：00※関西ローカル）。きょう6日の放送では、怪談家・ぁみが出演する。【番組カット】ゾワゾワ…！怪談テクニックを学ぶWEST.同番組では、昨年の好評を受けて今年の夏も「リア突 海の家」を開催する。今年の開催地は神戸・須磨海岸。放送では7月11日のオープンに向けて「リア突 海の家プロジェク