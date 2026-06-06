5日午後6時半ごろ、北海道函館市美原4丁目の2階建て住宅で「炎が噴き出している」と通行人から119番があった。函館中央署と消防によると、1階で性別不明の遺体が見つかり、他に意識不明の女性1人を病院に搬送したが、死亡が確認された。この家に住む無職今幸一さん（94）夫婦と連絡が取れておらず、署は身元の確認を進めるとともに、出火原因を調べる。