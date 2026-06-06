◇米国男子ゴルフ下部ツアーBMWチャリティープロアマ第2日（2026年6月5日ソーンブレードC＝6823ヤード、パー71、CCスパルタンバーグ＝6770ヤード、パー70）初日69位の石川遼（34＝CASIO）はソーンブレードCを5バーディー、2ボギーの68で回り、通算3アンダーの32位で決勝ラウンドに進出した。14位で出た杉浦悠太（24＝フリー）はソーンブレードCを3バーディー、3ボギーの72で回り、石川と同じ3アンダーの32位で予選通過し