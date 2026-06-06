女優の米倉涼子（50）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。ドレスアップした姿を投稿した。「映画『Michael／マイケル』ジャパンプレミアに参加しました」と4日に東京・六本木ヒルズで行われた同映画のジャパンプレミアレッドカーペットパーティーに出席したことを報告した。「TOKYO MICHAEL」のモニュメント前に立ち、胸元を露出したデザインのトップス、スカート、スカーフ、ジャケットと、黒でコーディネートしたショット