【グッドスマイルフェス 2026 東京】 開催期間：6月6日10時～21時 6月7日10時～18時 会場：ベルサール秋葉原 B1F・1F・2F イベントホール 入場料：無料 threezeroは、6月6日より開催しているイベント「グッドスマイルフェス 2026 東京」にて、各種フル可動フィギュアを展示している。 会場では「新造人間キャシャーン」