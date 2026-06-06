エヴァートンは、イングランド人MFヘイデン・ハックニーの獲得に向けてミドルスブラ（イングランド2部）にオファーを提示したという。5日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。現在23歳のハックニーはミドルズブラの下部組織で育ち、2022年7月にトップチームに昇格。2022−23シーズンからスタメンに定着すると、今シーズンはリーグ戦38試合に出場して5ゴール8アシストを記録し、チャンピオンシップの年間最優秀