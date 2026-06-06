セルティックは、マーティン・オニール監督の続投で合意したようだ。5日、イギリスメディア『BBC』や『スカイスポーツ』などが伝えている。現在74歳のオニール監督は2019年1月にノッティンガム・フォレストの監督を退任して以降、現場からは離れていたが、昨年10月28日にブレンダン・ロジャーズ元監督の後任として暫定監督に就任。公式戦8試合を戦い7勝1敗とチームを見事に立て直し、ウィルフリード・ナンシー前監督へ引き継い