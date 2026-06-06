都大路Ｓでオープン初勝利を挙げたガイアメンテ（牡５歳、栗東・須貝尚介厩舎、父ドゥラメンテ）は小倉記念・Ｇ３（７月１９日、小倉競馬場・芝２０００メートル）を目標に調整されることになった。サンデーサラブレッドクラブが６月６日、発表した。同馬は２歳８月の札幌でのデビュー戦を完勝後、札幌２歳Ｓでは１番人気に推されたが６着。その後は自己条件を中心に使われてきたが、昨秋にオープン入りし、前走の都大路Ｓを完