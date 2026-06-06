◆米大リーグフィリーズ８―６ホワイトソックス（５日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）ホワイトソックスの西田陸浮外野手が５日（日本時間６日）、敵地のフィリーズ戦では初めて代打に起用され、不運な併殺打に倒れた。試合は細かく点を返し追いすがったが敗れた。６―８の８回、右腕ケラーに対し、無死一、二塁で代打で起用された。２球目の低めシンカーを捉えてピッチャー返しを放ったが好