アヤックスが、バルセロナからジローナにローン移籍しているドイツ代表GKマルク・アンドレ・テア・シュテーゲンの獲得を考えているようだ。4日、スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』が伝えている。アヤックスは2日、これまでジローナを率いていたミチェル監督が就任すると発表した。報道によると、アヤックスは優先事項としてGKの補強を進めるつもりであり、同監督がGKテア・シュテーゲンの獲得を希望しているという。現在