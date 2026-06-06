WEST.の中間淳太（38）が、6日放送のABCテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」（土曜午前9時30分＝関西ローカル）に出演。小泉進次郎防衛相が先月末にシンガポールで行われたアジア安全保障会議で、中国が日本に対して「新型軍国主義」という表現を使っていることを「虚偽の主張」などと強い調子で反論したことを評価した。進次郎氏は同会議のスピーチの中で「新型軍国主義」という中国側の日本に対する評価に関し、「核