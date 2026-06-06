【モデルプレス＝2026/06/06】IZ*ONE（アイズワン）出身のクォン・ウンビが4日、自身のInstagramを更新。水着姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】元人気韓国アイドル「女神降臨」水着から美ボディ披露◆クォン・ウンビ、水着姿の美ボディ披露ウンビは、プールや海が広がる屋外でのショットを複数枚投稿。白のホルターネック水着にデニムのショートパンツを合わせたビキニ姿で、美しい背中が大胆にのぞいており、しなやかで美し