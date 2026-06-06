ガールズグループaespaのメンバー、カリナとウィンターが、騙されやすい一面を見せた。去る6月5日、YouTubeチャンネル「Channel Fullmoon」には、「あなたはもう“鉄甘”なKWANGYAの世界観にハマっていきます｜ナ・ヨンソクのわいわい」（原題）というタイトルの動画が公開された。【写真】カリナ、無邪気な青衣装投稿が物議？そのワケ動画には、2thフルアルバム『LEMONADE』でカムバックしたaespaが出演した。番組プロデューサー