【モデルプレス＝2026/06/06】元AKB48の田野優花が6月4日までに、自身のInstagramを更新。黒のミニスカートを合わせたコーディネートを公開し、反響を呼んでいる。【写真】元AKB「脚の長さ異次元」ほっそり美脚披露◆田野優花、ミニスカから美脚スラリ田野は、屋内で撮影されたショットを複数枚投稿。黒のジップアップパーカーに同色のミニスカート、足元に厚底ブーツを合わせたオールブラックの服装で、ミニスカートから覗くスラ