ステーキハウス ブロンコビリー(全148店舗)は、2026年夏の激辛メニューBRONCO FIRE第2弾『韓国グルメフェア』を6月23日から7月20日までの期間限定で開催する。2025年7月、BRONCO FIRE第1弾として、ブロンコビリー史上NO.1の激辛メニューを開発した。今年のBRONCO FIRE第2弾では、人気の韓国グルメをテーマに展開する。昨年に匹敵する激辛メニューに加え、新たに旨辛メニューもラインアップ。メインメニュー以外にもトッピング、ブ