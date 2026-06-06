【モデルプレス＝2026/06/06】元SKE48で現在はフリーアナウンサーとして活躍する後藤楽々が、6月4日に自身のInstagramを更新。タンクトップとミニスカートのコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。【写真】25歳元SKEフリーアナ「爽やかセクシー」ぴったりタンクトップ姿◆後藤楽々、ミニスカ＆タンクトップコーデ披露後藤は、屋外を歩くセルフショットなどを複数枚投稿。身体のラインにぴったりとフィットしたライトグリーン