読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードをご紹介！大学生になり、憧れのカフェで働き始めた主人公。そこには仕事ができてだれにでもやさしい、理想的な先輩がいました。しかし、ある日を境に彼女の恐ろしい本性を目のあたりにしてしまい…？憧れのカフェバイトがスタート！念願の大学生となり、以前から憧れていたお洒落なカフェでアルバイトを始めることに！初めての接客業に緊張し、右も左も分からない状態だった私。そんなな