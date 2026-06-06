午前10時20分ごろ東海地方で震度2の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。静岡県で観測された震度は以下の通りです。【震度2】浜松浜名区 浜松天竜区【震度1】牧之原市 浜松中央区磐田市 掛川市 湖西市震源地は愛知県西部震源の深さは40キロ地震の規模はマグニチュード4.0と推定されています。