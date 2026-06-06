酒田市で5日夜、会社の作業所などが焼ける火事がありました。当時、会社に人はおらず、けが人はいませんでした。警察や消防によりますと5日午後9時45分ごろ、酒田市浜松町の港湾事業や土木・建築などの会社「みなと」で「材木置き場の木が燃えている」と警備会社から119番通報がありました。火は駆け付けた消防によって約1時間10分後の午後11時前に消し止められましたが、「みなと」の作業所兼資材庫の建物西側の壁の一部が焼けま