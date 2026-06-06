仙台銘菓として長く愛される「喜久福」と、世代を問わず親しまれているチロルチョコのうれしいコラボがこの夏再び登場します♡2022年に好評だった抹茶フレーバーに加え、今回は喜久福で人気の〈ずんだ〉も仲間入り。もちもち食感や素材の風味にこだわった味わいはもちろん、上品で親しみやすいパッケージにも注目です。おうちでのご褒美時間や手土産にもぴったりの限定チョコをご紹介します♪ 仙台銘菓の