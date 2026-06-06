第2ラウンド、通算1オーバーで19位の松山英樹＝ミュアフィールドビレッジGC（共同）米男子ゴルフのメモリアル・トーナメントは5日、オハイオ州ダブリンのミュアフィールドビレッジGC（パー72）で第2ラウンドが行われ、松山英樹は3バーディー、4ボギーの73で回り、通算1オーバー、145の19位となった。久常涼は76と伸ばせず、3オーバーで33位。65をマークしたJ・T・ポストン（米国）が通算9アンダーで単独トップに立ち、1打差の2