バレーボールのネーションズリーグは5日、カナダのケベックシティーで女子の1次リーグが行われ、日本はウクライナに3―1で勝ち、開幕2連勝とした。来季はトルコリーグの強豪エジザジュバシュでプレーする石川が両チーム最多の22点を挙げた。（共同）