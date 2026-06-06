数ある雑誌の中から、チェックしておきたい付録を2つ厳選してご紹介します。今回しか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力をそれぞれ紹介します。『ミャクミャク シール帳BOOK』の「ミャクミャクシール帳セット」宝島社から7月2日に発売される『ミャクミャク シール帳BOOK』（税込3890円）。付録として、「ミャクミャクシール帳セット」が付いてきま