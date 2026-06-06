ASUS JAPANは、ゲーミングブランド「Republic of Gamers（ROG）」より、HIFIMANと協業したゲーミングヘッドセット「ROG Kithara」と、96%日本語配列のゲーミングキーボード「ROG Strix Morph 96 Wireless Gaming Keyboard」を発表した。発売日はいずれも6月12日。 【画像あり】ROGのロゴが本体にデザイン本体外観 「ROG Kithara」は、ROG専用チューニングを施したHIFIMAN製の平面磁界