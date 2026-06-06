JR旭川駅に入線する観光列車「富良野・美瑛ノロッコ号」＝6日午前JR北海道は6日、車両の老朽化で今季を最後に引退する旭川―富良野間の観光列車「富良野・美瑛ノロッコ号」の最終運行をスタートした。ラストランは9月23日。今後の観光列車については未定としている。同社によると、1998年に運行を開始。名前の由来は「ノロノロ走るトロッコ列車」で、ゆっくりと車窓の景色を楽しめる列車として親しまれてきた。3両編成の全車指