気象庁の気象研究所は海上で水蒸気の量などを観測するため機器を使った調査を始めます。線状降水帯や台風の予測精度の向上を目指します。【映像】モニターを使い説明する永戸博士の様子線状降水帯は、海上の大量の水蒸気が主な要因ですが、海上は、陸上と違ってレーダーなどの装置を設置できないため、水蒸気の観測が難しいことが課題になっています。気象研究所が今月上旬から運用を始めたのは、上空の風向きと風速のほか水