【VIRTUA FIGHTER CROSSROADS SHOWCASE】 6月6日9時～ 配信開始 セガは配信番組「VIRTUA FIGHTER CROSSROADS SHOWCASE」にて、ファイティングアドベンチャーゲーム「VIRTUA FIGHTER CROSSROADS」の構成要素を発表した。本作はRGG(龍が如く)スタジオによって開発が進められている。 【VIRTUA FIGHTER CROSSROADS SHOWCASE（日本語字幕）】 「VIRTUA FIGHTER CROSSROADS」