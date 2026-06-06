◆米大リーグカージナルス―レッズ（５日、米ミズーリ州セントルイス＝ ブッシュスタジアム）カージナルスのＬ・ヌートバー外野手が５日（日本時間６日）、本拠のレッズ戦に「１番・左翼」でスタメン出場し、今季初安打をマークした。３点を先取されて迎えた初回先頭で、外角低めに外れるシンカーを打って遊撃内野安打。悪送球の間に二塁に進んだ。ヌートバーは昨秋に両足のかかとの手術を受け、開幕から負傷者リスト（Ｉ