【モデルプレス＝2026/06/06】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）が6月4日、自身のInstagramを更新。チャイナ風の黒いジャージー素材トップス姿を披露し、反響が寄せられている。【写真】19歳K-POP美女「反則級」美ウエスト大胆披露◆ウンチェ、引き締まったウエスト公開ウンチェは、韓国語で「まんまるの餃子」とコメントし、髪の毛を2つのお団子にヘアセットしたショットを公開