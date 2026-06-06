【モデルプレス＝2026/06/06】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のユジン（YUJIN）が6月4日、自身のInstagramを更新。中国・上海でのショットを披露した。【写真】K-POP人気アイドル「脚が長すぎる」ショーパン姿◆ユジン、ショートパンツショット公開ユジンは「Shanghai」とつづり、中国・上海でのショットを公開。ショートパンツにショート丈のブーツを合わせたコーディネートで1人がけのソファーに座っており、スラリとした