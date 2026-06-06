【モデルプレス＝2026/06/06】モデルで女優の森高愛が6月4日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーシーでのショットを公開した。【写真】28歳女優「脚綺麗」ディズニーでのミニスカ姿◆森高愛、ディズニーショット森高は「＃森高のお洋服」「カメラ目線ありがとうございます」とつづり、東京ディズニーシーで撮影したショットを投稿。デニムのアウターに白地に黒の水玉模様のバルーンミニスカートを合わせたコーディネートで、