【モデルプレス＝2026/06/06】インフルエンサーのひよんが6月4日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの弁当を投稿し、話題となっている。【写真】韓国人インフルエンサー彩り豊か」チキン南蛮にナムル…2日分の弁当公開◆ひよん「どんどん手抜きになってる」弁当公開ひよんは「どんどん手抜きになってる」とつぶやき、弁当を投稿。「やっぱりおにぎりの方が食べやすいみたい」としながらパプリカのナムル、チキン南蛮、人