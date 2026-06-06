北海道・知床半島沖で2022年4月23日、観光船「KAZU Ｉ（カズワン）」が沈没し、乗客乗員26人（行方不明の6人を含む）が死亡する事故が発生した。 「KAZU Ｉ」の運航会社「知床遊覧船」社長が、業務上過失致死と業務上過失往来危険の容疑で逮捕されたのは2024年9月18日であり、事故から2年5か月が経過していた。 このような「忘れたころの逮捕」は、決して珍しいことではない。世間を騒がせた大規模な経済事件、複雑な汚職事