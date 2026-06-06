【モデルプレス＝2026/06/06】元AKB48でタレントの西野未姫が6月4日、自身のInstagramを更新。実家でのBBQの様子を公開し、話題となっている。【写真】第2子出産の27歳元AKB「素敵な家族」実家でのBBQ動画公開◆西野未姫,、実家でのBBQ動画を投稿西野は「実家でBBQしました」とつづり、動画を投稿。「実家vlog」とタイトルが付けられた動画では、公園で遊ぶ娘の姿や「別荘でBBQ」とコメントし、焼き鳥や海鮮を焼く様子を公