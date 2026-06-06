回数をこなすことより正しいフォームが大切！体幹トレーニングの正しいフォームとは 回数をこなすことより正しいフォームが大切 誤ったフォームは体を痛める危険が大！ トレーニングは回数が多いほど効果があると思っていませんか？回数にこだわると、フォームが疎かになります。腹筋の場合、反動をつけるため腰を反らせる人が多くみられますが、効果があまりないうえに、腰痛を