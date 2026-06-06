SDGｓの時代に改めて知っておきたい「地球温暖化のメカニズム」とは 自然のバランスを人為的に壊す急激な温室効果 地球は太陽からの光を受けて暖まる一方、赤外線の形で宇宙空間に熱を放出し、そのバランスによって温度が決まっています。仮に地球をとりまく大気がなければ、この熱の吸収と放出の単純なバランスによって地球平均気温はマイナス18℃程度となってしまいます。つまり、生命が維持されるにはかなり厳しい環境にな