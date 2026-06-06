俳優の高橋光臣（44）が5日、自身インスタグラムを更新。ミュージシャン・タレントのDAIGO（48）と俳優・北川景子（39）一家とディズニーシーを訪れたことを明かした。【写真】ディズニーシーで2ショット！笑顔の高橋光臣＆北川景子高橋は「先日、DAIGOさん家族とディズニーシーに行ってきました」と報告。「子供達は初めてのディズニーシーで終始ハイテンションで楽しんでくれていました」と振り返り、家族ぐるみでパークを満