福島県郡山市の磐越自動車道で５月、新潟県の私立高校生１８人が死傷した部活動の遠征バス事故を受け、東京都教育委員会が、都立校向けの「学校危機管理マニュアル」に、部活動での貸し切りバスの利用に関する項目を新設したことがわかった。利用時のチェックリストも新たに作成し、私立中高を含む各校に配布・提供した。同事故の発生から６日で１か月となった。マニュアル改訂とリスト配布は、いずれも５月２９日付。マニュ