主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』。6月5日（金）に放送された第7話では、主人公の妻・高坂美月（桜井日奈子）の“最恐毒母”加納彩美（筒井真理子）が牙をむき…。筒井真理子の怪演際立つ、戦慄の一幕が展開された。【映像】“最恐毒母”がナイフを突き刺し…◆「あの男には一銭も渡さない」娘の美月が、不倫相手の砂山ケンジ（高橋光臣）とともに余命３ヶ月の夫・