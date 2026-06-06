メキシコ・モンテレイで北中米W杯の事前キャンプを行っている日本代表は現地時間5日夕、モンテレイのクラブ施設で調整した。左足に違和感のあるMF遠藤航(リバプール)は3日間連続で欠席し、滞在先のホテルで個別調整。「サポートプレーヤー」としての帯同が決まったDF吉田麻也(LAギャラクシー)が新たに合流し、26人での練習となった。吉田は5月25日から31日にかけて日本で行われた国内合宿に正規メンバーとして参加し、31日のア