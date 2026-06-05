ノルウェー発のジュエリーブランド「トムウッド（Tom Wood）」が、フランスの著名なタトゥーアーティストであるギ・ル・タトゥーア（Guy Le Tattooer）とのコラボレーションコレクション「Reflections Collection」を6月6日に発売する。トムウッド公式オンラインストアのほか、青山と渋谷の旗艦店で取り扱い、その他トムウッド取扱店舗で順次販売する。【画像をもっと見る】ギ・ル・タトゥーアは、現在ロサンゼルスを拠点