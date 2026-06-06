家電量販最大手のヤマダホールディングス（ＨＤ）と５位のエディオンは５日、経営統合で基本合意したと発表した。新たに持ち株会社を作り、両社を完全子会社として傘下に置く方向だ。規模拡大で、家電の調達コスト低減やプライベートブランド（ＰＢ）の商品開発力強化を目指す。（中山知香、森谷達也）来年１０月上場新会社の会長にはヤマダＨＤの山田昇会長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）、社長にはエディオンの久保允誉会長ＣＥ