是枝裕和監督の新作がSFらしいと知った時は意外に感じたが、考えてみれば『ワンダフルライフ』（99年）、『空気人形』（09年）はドキュメンタリーと幻想が融合した独特な味わいのファンタジーだった。『箱の中の羊』はその系譜に連なる〈是枝ファンタジー〉の最新作となった。【画像】映画『箱の中の羊』の場面写真を一気に見る©2026フジテレビジョン・ギャガ・東宝・AOI Pro.子供を亡くした夫婦が喪失感を埋めるために、