「Hi, Haru. I’m Steve Jobs.」。2003年秋、ある日本人の留守番電話に、スティーブ・ジョブズの声が残されていた。この時期のジョブズはすい臓がんの告知を受け、人生最大の岐路に立たされていた。【ソックリすぎる…】ジョブズの娘リサ。日本に来たときは13歳だった。スティーブ・ジョブズ©︎AFP=時事東京・銀座の画廊で⻑年、⽇本の「新版画」を集めたいというジョブズの接客を続けてきた松岡春夫さ