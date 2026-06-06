始球式5日に行われたプロ野球のヤクルト―日本ハム戦で始球式を務めた人気アイドルグループ乃木坂46の元メンバーで3代目キャプテン・梅澤美波の姿が、SNSで話題となっている。SNSで「ほぼ脚」ともコメントされるほど圧倒的な美脚を映えさせながら、見事なノーバウンド投球を披露した。背番号「100」のユニホームに身を包んだ梅澤はマウンドへ上がると一礼。マウンド上でスキニージーンズの長い脚が際立つ。一呼吸置いて投球に