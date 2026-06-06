全米女子オープン米女子ゴルフのメジャー第2戦・全米女子オープン第2日は5日（日本時間6日）、カリフォルニア州のリビエラCC（6699ヤード、パー71）で行われた。佐久間朱莉（大東建託）が10番パー4でイーグルを奪い、現地放送席では賛辞が飛び交った。前半9ホールでスコアを1つ落として迎えた、307ヤードの10番パー4。佐久間の第2打はグリーンをとらえた後にバックスピンで戻り、カップに吸い込まれた。歓声の中で、23歳は飛び